В Московском зоопарке показали новорожденного капуцина-плаксу

«Новорожденный пока очень мал, и мама все время носит его на себе. Пол детеныша неизвестен: зоологи не берут его на руки, чтобы не подвергать стрессу», — рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова, добавив, что остальные члены группы «осторожно осмотрели и обнюхали малыша».