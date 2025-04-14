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В Московском зоопарке показали новорожденного капуцина-плаксу

В Московском зоопарке у краснокнижных капуцинов-плакс родился детеныш.

Источник: Газета.Ру

В Московском зоопарке у краснокнижных капуцинов-плакс родился детеныш. Новость сообщили на официальном портале мэра столицы.

Детеныш появился на свет 27 марта у самки Нори и самца Матроса, которые уже не раз приносили потомство.

«Новорожденный пока очень мал, и мама все время носит его на себе. Пол детеныша неизвестен: зоологи не берут его на руки, чтобы не подвергать стрессу», — рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова, добавив, что остальные члены группы «осторожно осмотрели и обнюхали малыша».

Увидеть маму и новорожденного можно в павильоне «Дом приматов» на новой территории зоопарка.

Капуцины-плаксы обитают в лесах Южной Америки. Свое название животное получило из-за издаваемых ими звуков, похожих на плач человеческих детей.