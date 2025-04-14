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Гарантирующий поставщик поддерживает переход на электронные квитанции

Инициатива позволит сохранить тысячи деревьев.

Источник: Комсомольская правда

Как известно, переход на электронные квитанции — это простой и эффективный способ внести свой вклад в сохранение природы. Использование цифровых технологий снижает потребность в бумажной документации, позволяя существенно уменьшить вырубку лесов и загрязнение окружающей среды.

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» выступает за полный переход абонентов гарантирующего поставщика на электронные квитанции и предлагает тем, кто еще получает бумажные квитанции, присоединиться к новой инициативе, которая позволит сохранить большое количество деревьев.

Для участия в инициативе абоненты «ТНС энерго Ростов-на-Дону» должны до конца октября подключить услугу электронных квитанций и подтвердить e-mail.

Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте.