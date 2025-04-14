Гарантирующий поставщик поддерживает переход на электронные квитанции

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» выступает за полный переход абонентов гарантирующего поставщика на электронные квитанции и предлагает тем, кто еще получает бумажные квитанции, присоединиться к новой инициативе, которая позволит сохранить большое количество деревьев.