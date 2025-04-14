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Минприроды: весенний сезон пожаров наступил на месяц раньше

Минприроды: пожароопасный сезон наступил в трех регионах из-за малоснежной зимы.

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Весенний пожароопасный сезон из-за малоснежной зимы наступил на месяц раньше в Центральном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, пик ожидается в мае, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

«Весенний пожароопасный сезон на месяц раньше наступил в Центральном, Приволжском и Дальневосточном округе. Это связано с малоснежной зимой, и пик пожарной опасности придется как раз на конец апреля — начало мая, и к середине мая мы подойдем к пику», — сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством РФ.

По его словам, всероссийские силы для борьбы с лесными пожарами насчитывают свыше 28 тысяч человек.