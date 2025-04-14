Растения под Тургеневским мостом пересадят на новое место

В Краснодаре начались подготовительные работы к ремонту Тургеневского моста. Специалисты приступили к масштабной пересадке зеленых насаждений, расположенных в непосредственной близости от объекта и по ним. Сейчас, откапывают и пересаживают 52 дерева и 65 кустарников различных пород, включая туи, кипарисовики, магнолии, можжевельники и сосны.
По информации городских властей, более половины растений уже извлечены и подготовлены к дальнейшей высадке в Мариинском и Дальнем скверах, а также на улице Тургенева. Ремонтные работы на самом мосту планируется начать после завершения пересадки всех растений.
«Подготовка к ремонту Тургеневского моста идет в том числе под ним. На прошлой неделе озеленители начали пересаживать растения, которые могут быть повреждены во время работ», — сказал глава города Евгений Наумов.
Ранее сообщалось, что мэрия Краснодара разъяснила, как будет работать Тургеневский мост с 15 апреля.