В Ростове осудили мужчину, похитившего 400 тысяч у пенсионерки

По версии следствия, летом прошлого года ростовчанин убедил 78-летнюю женщину дать ему на время ее банковскую карту. После этого он похитил с ее счета 90 тысяч рублей. Но этого мужчине было мало. Он взял у пенсионерки и сим-карту. Так он получил доступ к мобильному приложению банка. И перевел себе 350 тысяч.