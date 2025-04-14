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В Ростове осудили мужчину, похитившего 400 тысяч у пенсионерки

Ростовчанин обманом выманил у пенсионерки банковскую карту и сим-карту.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове вынесли приговор 27-летнему мужчине, который выманил у старушки банковскую карту и снял более 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре по Ростовской области.

По версии следствия, летом прошлого года ростовчанин убедил 78-летнюю женщину дать ему на время ее банковскую карту. После этого он похитил с ее счета 90 тысяч рублей. Но этого мужчине было мало. Он взял у пенсионерки и сим-карту. Так он получил доступ к мобильному приложению банка. И перевел себе 350 тысяч.

Во время расследования старушке возместили ущерб.

Мужчину Пролетарский районный суд приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы.