Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский священник высказался о традиции на Радуницу оставлять на могиле еду и рюмки с алкоголем

Минский священник оценил традицию оставлять на могиле еду и алкоголь на Радуницу.

Источник: Комсомольская правда

Свое отношение к традиции оставлять на могиле еду и алкоголь на Радуницу в интервью агентству «Минск-Новости» высказал клирик Свято-Духова кафедрального собора, духовник Минской епархии, протоиерей Игорь Латушко.

Он отметил, что оставлять на могиле еду и рюмки с алкоголем — это обычай родом из СССР и своего рода оскорбление усопшего.

«На Радоницу стоит посетить могилу близких. Предварительно навести там порядок. Не допускается никаких традиций, связанных с едой. Душам усопших нужна молитва. Это долг всякого православного христианина», — отметил клирик.

Напомним, Радуница в 2025 году выпадает на 29 апреля.

Мы писали, что «Минскхлебпром» сказал, что приготовил и заморозил к Пасхе еще месяц назад (здесь подробности). А еще, что врач-сомнолог сказал, что жалобы белорусов на плохой сон после перенесенного коронавируса выросли на 70% (подробнее здесь).