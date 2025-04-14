Белорусский священник высказался о традиции на Радуницу оставлять на могиле еду и рюмки с алкоголем

Мы писали, что «Минскхлебпром» сказал, что приготовил и заморозил к Пасхе еще месяц назад (здесь подробности). А еще, что врач-сомнолог сказал, что жалобы белорусов на плохой сон после перенесенного коронавируса выросли на 70% (подробнее здесь).