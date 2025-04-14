Белорусский священник высказался о традиции на Радуницу оставлять на могиле еду и рюмки с алкоголем

Свое отношение к традиции оставлять на могиле еду и алкоголь на Радуницу в интервью агентству «Минск-Новости» высказал клирик Свято-Духова кафедрального собора, духовник Минской епархии, протоиерей Игорь Латушко.
Он отметил, что оставлять на могиле еду и рюмки с алкоголем — это обычай родом из СССР и своего рода оскорбление усопшего.
«На Радоницу стоит посетить могилу близких. Предварительно навести там порядок. Не допускается никаких традиций, связанных с едой. Душам усопших нужна молитва. Это долг всякого православного христианина», — отметил клирик.
Напомним, Радуница в 2025 году выпадает на 29 апреля.
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