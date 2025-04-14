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Водоканал рассказал, почему вода в Нижнем Новгороде начала пахнуть рыбой

Представители АО «Нижегородский водоканал» прокомментировали жалобы нижегородцев на «рыбную» воду из-под крана.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По данным горожан, вонючая вода течет уже примерно две недели. Жалобы поступают от жителей из районов в нижней части города. В ресурсоснабжающей организации пояснили, что причиной вони стали природные изменения: теплая зима с малым количеством снега и осадков привела к снижению уровня воды в Волге и Оке. В результате водосброс был существенно ограничен, чтобы накопить воду в водохранилищах. Это, в свою очередь, повлияло на течение рек — увеличилось взмучивание донных отложений.

Как следствие, нагрузка на очистные сооружения резко возросла. После шумихи в соцсетях Водоканал увеличил число промывок трубопроводов в тех районах, откуда поступают обращения. Кроме того, в ближайшее время планируется расширить комплекс технологических мер, а также повысить частоту и объем промывок в сетях водоснабжения.

При этом в АО подчеркнули: несмотря на изменение запаха вода остается безопасной и соответствует всем санитарным требованиям и нормам. Ситуацию также контролирует Роспотребнадзор.