Водоканал рассказал, почему вода в Нижнем Новгороде начала пахнуть рыбой

По данным горожан, вонючая вода течет уже примерно две недели. Жалобы поступают от жителей из районов в нижней части города. В ресурсоснабжающей организации пояснили, что причиной вони стали природные изменения: теплая зима с малым количеством снега и осадков привела к снижению уровня воды в Волге и Оке. В результате водосброс был существенно ограничен, чтобы накопить воду в водохранилищах. Это, в свою очередь, повлияло на течение рек — увеличилось взмучивание донных отложений.