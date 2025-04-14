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Последние новости к вечеру 14 апреля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 14 апреля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 14 апреля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 14 апреля 2025 года.

Песков рассказал о встрече Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге

Источник: Пресс-служба Президента России

Песков заявил, что переговоры Путина с американским спецпосланником были эффективными. По его словам, возможная встреча Путина и Трампа предметно не обсуждалась.

ВС России ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах

Источник: РИА "Новости"

Российские военные нанесли удар ракетами «Искандер» по месту совещания командования украинской группы «Северск» в Сумах. По данным ведомства, в результате удара были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ.

Страховые пенсии в России будут индексировать два раза в год

Источник: РИА "Новости"

Кабмин РФ принял стратегию по улучшению качества жизни пожилых людей, один из ключевых пунктов — повышение пенсий. С 2026 года страховые пенсии будут индексироваться дважды в год: в феврале и апреле.

Blue Origin с женским экипажем осуществил полет в космос

Источник: Blue Origin

Корабль New Shepard с шестью пассажирами на борту, включая певицу Кэти Перри и Лорен Санчес, успешно совершил полет в космос. Экипаж пересек линию Кармана и провел в невесомости чуть больше 10 минут.

Мэром Хельсинки станет политик российского происхождения

Источник: Daniel Sazonov

Представитель Национальной коалиционной партии (НКП) Даниэль Сазонов станет новым мэром Хельсинки после победы партии на муниципальных выборах. Сазонов родился в 1993 году в Финляндии в семье выходцев из Санкт-Петербурга.