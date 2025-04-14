Последние новости к вечеру 14 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 14 апреля 2025 года.
Песков рассказал о встрече Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге
Песков заявил, что переговоры Путина с американским спецпосланником были эффективными. По его словам, возможная встреча Путина и Трампа предметно не обсуждалась.
ВС России ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах
Российские военные нанесли удар ракетами «Искандер» по месту совещания командования украинской группы «Северск» в Сумах. По данным ведомства, в результате удара были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ.
Страховые пенсии в России будут индексировать два раза в год
Кабмин РФ принял стратегию по улучшению качества жизни пожилых людей, один из ключевых пунктов — повышение пенсий. С 2026 года страховые пенсии будут индексироваться дважды в год: в феврале и апреле.
Blue Origin с женским экипажем осуществил полет в космос
Корабль New Shepard с шестью пассажирами на борту, включая певицу Кэти Перри и Лорен Санчес, успешно совершил полет в космос. Экипаж пересек линию Кармана и провел в невесомости чуть больше 10 минут.
Мэром Хельсинки станет политик российского происхождения
Представитель Национальной коалиционной партии (НКП) Даниэль Сазонов станет новым мэром Хельсинки после победы партии на муниципальных выборах. Сазонов родился в 1993 году в Финляндии в семье выходцев из Санкт-Петербурга.