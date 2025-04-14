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В Петербурге закрыли две стоянки прокатных электросамокатов

В Северной столице закрыли две парковки для прокатных электросамокатов.

Источник: Начальник транспортного цеха — Telegram

По информации комтранса, первая находилась до недавнего времени на Чайковского, вторая в районе Лахта Центра.

В ведомстве уточнили, что по территории Лахта Центра можно передвигаться на электросамокатах только по велодорожкам. Парковать СИМ разрешено за пределами объекта, в том числе на близлежащих участках Приморского шоссе, Приморского проспекта и улицы Савушкина.

«Схемы размещения стоянок, а также территорий, где стоянка запрещена, можно найти в приложениях сервисов проката электросамокатов», — говорится в пресс-релизе.