В Петербурге закрыли две стоянки прокатных электросамокатов

В ведомстве уточнили, что по территории Лахта Центра можно передвигаться на электросамокатах только по велодорожкам. Парковать СИМ разрешено за пределами объекта, в том числе на близлежащих участках Приморского шоссе, Приморского проспекта и улицы Савушкина.