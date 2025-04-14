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Два участка уфимской улицы Сагита Агиша перекроют на текущей неделе

15 и 16 апреля в Уфе из-за укладки асфальта перекроют улицу Сагита Агиша.

Источник: Комсомольская правда

На улице Сагита Агиша изменится режима ограничения движения транспорта. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В связи с укладкой нового асфальтобетонного покрытия 15 апреля с 07:00 до полуночи будет полностью перекрыт участок от дома № 2Б по улице Сагита Агиша до Степана Злобина. А 16 апреля в те же часы ограничение коснется отрезка от Степана Злобина до Менделеева.

Власти города просят жителей гостей столицы Башкирии заранее планировать свои поездки.

Напомним, эти ограничения должны были вступить в силу еще на прошлой неделе, но из-за погоды их пришло перенести — теперь уже дважды.

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