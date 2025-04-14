Два участка уфимской улицы Сагита Агиша перекроют на текущей неделе

В связи с укладкой нового асфальтобетонного покрытия 15 апреля с 07:00 до полуночи будет полностью перекрыт участок от дома № 2Б по улице Сагита Агиша до Степана Злобина. А 16 апреля в те же часы ограничение коснется отрезка от Степана Злобина до Менделеева.