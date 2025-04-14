«Грязная муха»: жители Ишима попросили убрать арт-объект в виде пчелы

ТЮМЕНЬ, 14 апр — РИА Новости. Власти города Ишима в Тюменской области решают, как поступить с арт-объектом в виде пчелы, установленным 9 лет назад на одной из городских клумб, так как местных жителей не устраивает его внешний вид и состояние, сообщили РИА Новости в администрации города.
Обращение с просьбой демонтировать арт-объект опубликовано в одном из местных пабликов. В комментарии указано, что «это ужасное творение в виде грязной мухи в районе старого Автовокзала», «неприятно её созерцать», «без нее клумба будет лучше, и откроется вид на лес».
«“Пчела” установлена на клумбе в рамках благоустройства территории после паводка 2016 года. Она уже плохо выглядит — экоматериалы поизносились, потому сейчас рассматриваются варианты дальнейших мероприятий: отремонтировать её либо совсем убрать. Пока решение окончательное не принято», — пояснили РИА Новости ситуацию в администрации Ишима.
«Пчела» изготовлена и установлена по инициативе и на средства местных жителей, муниципалитет деньги на эти цели не тратил, добавили в мэрии.