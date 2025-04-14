«Грязная муха»: жители Ишима попросили убрать арт-объект в виде пчелы

ТЮМЕНЬ, 14 апр — РИА Новости. Власти города Ишима в Тюменской области решают, как поступить с арт-объектом в виде пчелы, установленным 9 лет назад на одной из городских клумб, так как местных жителей не устраивает его внешний вид и состояние, сообщили РИА Новости в администрации города.