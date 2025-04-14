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В Камышине отключат горячую воду с 16 апреля

Отключения горячей воды в городе Камышине Волгоградской области продлятся три дня.

Источник: Комсомольская правда

Отключения горячей воды запланировали на этой неделе в городе Камышине Волгоградской области. Продлятся они три дня. Купаться в тазике и греть воду камышанам придется с 16 по 18 апреля 2025 года.

— С 16 по 18 апреля будет остановлена подача горячего водоснабжения жилого фонда и объектов социального, культурного и бытового назначения, — сообщили в администрации Камышина.

Пока жители будут громыхать кастрюльками, городские коммунальщики начнут подготовку тепловых сетей и объектов теплоснабжения к следующему отопительному сезону 2025−2026 годов. Начислять плату за ГВС в период отключений камышанам не будут.