В Камышине отключат горячую воду с 16 апреля

Отключения горячей воды запланировали на этой неделе в городе Камышине Волгоградской области. Продлятся они три дня. Купаться в тазике и греть воду камышанам придется с 16 по 18 апреля 2025 года.
— С 16 по 18 апреля будет остановлена подача горячего водоснабжения жилого фонда и объектов социального, культурного и бытового назначения, — сообщили в администрации Камышина.
Пока жители будут громыхать кастрюльками, городские коммунальщики начнут подготовку тепловых сетей и объектов теплоснабжения к следующему отопительному сезону 2025−2026 годов. Начислять плату за ГВС в период отключений камышанам не будут.