Нижегородский дельфинарий подтвердил соответствие лицензионным требованиям

Нижегородский филиал дельфинария «Дельфин» успешно прошел проверку соответствия лицензионным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл.
На момент проверки в учреждении содержались семь морских млекопитающих: четыре черноморские афалины (Искра, Инди, Зем и Ева), два южноафриканских морских котика (Кнопа и Умка) и южноамериканский морской лев Селеста.
Соответствующие изменения внесены в лицензию организации 10 апреля. Информация об этом размещена в Реестре лицензий.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» получил образовательную лицензию.