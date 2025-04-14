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Нижегородский дельфинарий подтвердил соответствие лицензионным требованиям

На момент проверки в учреждении содержались семь морских млекопитающих.

Источник: Время

Нижегородский филиал дельфинария «Дельфин» успешно прошел проверку соответствия лицензионным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл.

На момент проверки в учреждении содержались семь морских млекопитающих: четыре черноморские афалины (Искра, Инди, Зем и Ева), два южноафриканских морских котика (Кнопа и Умка) и южноамериканский морской лев Селеста.

Соответствующие изменения внесены в лицензию организации 10 апреля. Информация об этом размещена в Реестре лицензий.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» получил образовательную лицензию.