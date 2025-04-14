Бастрыкина просят вернуть старые цены на проезд в Волжском

— Год назад Вы и Следственный Комитет России спасли наши трамваи от закрытия и разрушения, не позволив чиновникам закрыть трамвайные линии и сократить движение трамваев, за что мы Вам благодарны. Сейчас к Вам снова обращаются жители Волжского Волгоградской области за помощью в защите от беззакония и злоупотребления полномочиями со стороны должностных лиц «Автоколонны 1732» и администрации Волжского, — говорится в обращении.