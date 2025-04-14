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Госкомиссия по вступительной кампании 2025 создана в Беларуси

В Беларуси указом президента создана госкомиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании 2025.

Источник: Комсомольская правда

Указ о создании в Беларуси государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании-2025 подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Председатель комиссии — недавно назначенный на должность заместителя премьер-министра Беларуси Владимир Караник. В составе комиссии также представители Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания, органов госуправления, контролирующих органов и общественных организаций.

Работа комиссии по контролю позволит обеспечить защиту прав абитуриентов при поступлении в вузы и сузы, быстро, в случае необходимости, принимать меры для исключения нарушений законодательства.

Кстати, банк вакансий назвал белорусам десять интересных вариантов подработки в апреле 2025: библиотекарь, артист оркестра, тренер и программист (подробнее здесь).

Мы писали, что телохранители МВД неделю охраняли в Минске Ольгу Бузову, а также обеспечивали безопасность Леонида Якубовича и Дениса Майданова (здесь все подробности).