Госкомиссия по вступительной кампании 2025 создана в Беларуси

Указ о создании в Беларуси государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании-2025 подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
Председатель комиссии — недавно назначенный на должность заместителя премьер-министра Беларуси Владимир Караник. В составе комиссии также представители Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания, органов госуправления, контролирующих органов и общественных организаций.
Работа комиссии по контролю позволит обеспечить защиту прав абитуриентов при поступлении в вузы и сузы, быстро, в случае необходимости, принимать меры для исключения нарушений законодательства.
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