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В Ростове вынесли приговор гражданину Украины

Южный окружной военный суд приговорил украинского стрелка к 12 годам.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове огласили приговор для стрелка одного из украинских националистических батальонов*. Об этом сообщили УФСБ России по ЮВО.

Следствие установило, что мужчина по мобилизации был призван на военную службу в ВСУ. Затем он добровольно перевелся в один из националистических батальонов*. И в его составе участвовал в боевых действиях против военных ВС РФ в районе населенного пункта Ивановское в ДНР.

Стрелка взяли в плен в августе прошлого года. Причем он пытался оказывать сопротивление с применением вооружения.

Южный окружной военный суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Из них три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся девять — в исправительной колонии строго режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

*Националистический батальон — признан террористическим и запрещен в РФ.