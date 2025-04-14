В Ростове вынесли приговор гражданину Украины

Следствие установило, что мужчина по мобилизации был призван на военную службу в ВСУ. Затем он добровольно перевелся в один из националистических батальонов*. И в его составе участвовал в боевых действиях против военных ВС РФ в районе населенного пункта Ивановское в ДНР.