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Савельев: туристический сезон в Крыму откроется в обычном режиме

Туристический сезон в Крыму планируется открыть в обычном режиме, сообщает пресс-служба правительства России.

Вице-премьер РФ Виталий Савельев доложил главе государства о ходе ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

Как сообщил Савельев, отклонений от нормативов в Крыму и Севастополе по итогам исследования не выявлено. Эксперты исследовали атмосферный воздух, пресную воду из источников питьевого водоснабжения, рыбу и продукцию аквакультуры в зоне ЧС.

Роспотребнадзор в ближайшее время представит заключение о соответствии проб песка и морской воды санитарным требованиям, на основании которого будет принято окончательное решение о формате организации пляжного сезона 2025 года.