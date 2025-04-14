Савельев: туристический сезон в Крыму откроется в обычном режиме

Как сообщил Савельев, отклонений от нормативов в Крыму и Севастополе по итогам исследования не выявлено. Эксперты исследовали атмосферный воздух, пресную воду из источников питьевого водоснабжения, рыбу и продукцию аквакультуры в зоне ЧС.