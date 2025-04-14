Савельев: туристический сезон в Крыму откроется в обычном режиме

Вице-премьер РФ Виталий Савельев доложил главе государства о ходе ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.
Как сообщил Савельев, отклонений от нормативов в Крыму и Севастополе по итогам исследования не выявлено. Эксперты исследовали атмосферный воздух, пресную воду из источников питьевого водоснабжения, рыбу и продукцию аквакультуры в зоне ЧС.
Роспотребнадзор в ближайшее время представит заключение о соответствии проб песка и морской воды санитарным требованиям, на основании которого будет принято окончательное решение о формате организации пляжного сезона 2025 года.