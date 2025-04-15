Они ковали Победу: подвигам женщин посвятили онлайн-марафон

Миллионы женщин во время Великой Отечественной войны боролись за мир наравне с мужчинами. Вспомнить их героизм предложил Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации, государственный фонд «Защитники Отечества» и Национальный центр исторической памяти.
Все желающие могли рассказать в социальной сети ВКонтакте историю о героической даме из своей семьи в рамках марафона «Подвиг женщин Победы». Публикуем несколько историй о героях Великой Отечественной войны.
Руководительница бригады в паровозной колонне
Сообщество «Рельсы Победы» Российского университета транспорта поделилось документально подтвержденной историей Елены Чухнюк — одной из первых железнодорожниц, удостоенных звания Героя Социалистического Труда. Ее жизнь была отражена в фильме 1949 года «Путь славы».
В 24 года Чухнюк стала машинистом большегрузных составов на западных дорогах СССР, а в годы войны руководила бригадой в паровозной колонне № 4. Женщина готовила боеприпасы и авиабомбы для осажденного Сталинграда и участвовала в Курской битве, доставляя танки к полю боя.
В период с 1943 по 1944 год Чухнюк управляла составами на Северо-Печорской железной дороге, осуществляя перевозку угля. В условиях суровых морозов смогла организовать движение поездов с повышенной скоростью. В 26 лет женщину удостоили высшей госнаграды — ордена Ленина.
Труженица на лесозаготовке
Даровской музей Кировской области поделился историей труженицы тыла Нины Жолобовой, работавшей на лесозаготовке. Древесина была необходима для возведения землянок и блиндажей, а также для изготовления кузовов для автомобилей и емкостей для боеприпасов.
В процессе восстановления разрушенных городов расходовалось большое количество строительных материалов. На лесозаготовках работали женщины, пожилые люди и подростки — каждый выполнял свою задачу. Нина Жолобова была награждена медалью «За доблестный труд в годы ВОВ».
Связистки на фронте
В Марьяновском музее Омской области рассказали о Татьяне Данильченко. В 1943 году ее призвали в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии на должность связиста. Женщина освоила аппарат Бодо, который принимал и передавал буквенные и цифровые сообщения, для чего использовались всего пять клавиш и дополнительно специальные кодированные карты.
Данильченко служила на 3-м Украинском фронте и была очевидцем освобождения Молдавии. Дошла до Варшавы.
В свою очередь, Краеведческий музей Тужинского района Кировской области восстановил биографию рядовой Екатерины Малковой. Она служила в 71-м батальоне Воздушного наблюдения, оповещения и связи, который базировался под Москвой.
В 1944 году ее перевели в Смоленск, а затем — в Минск. Екатерина была удостоена медали «За победу над Германией» и ордена Отечественной войны II степени.
«Мамины руки»
В сообществе «ПВО Увинского района» поделились историей Павлы Чайкиной. В 11 лет, после смерти отца в 1941 году, она помогала бабушке управляться с тремя детьми. Девочка работала на свиноферме вместе с мамой. Они вдвоем таскали на коромысле в ведрах картошку из хранилища, мыли ее руками в ледяной воде, сами варили в большом котле на костре, готовили корм и носили свиньям. А еще убирали навоз, вытаскивали его во двор, лечили заболевших животных, выхаживали новорожденных.
В 12 лет девочку вместе с другими детьми отправили на лесозаготовки. Там работа была тяжелая: строили гравийную дорогу Якшур-Бодья — Игра, возили гравий в больших плетеных коробах на лошадях. Для ребятишек это был слишком тяжелый труд, но такое время было — война.
После окончания боевых действий Павла была звеньевой льноводов. По словам старшего поколения, выращивание льна и его обработка — самая тяжелая работа. Как только лен созрел, его надо выдернуть руками, связать в снопы, высушить, околотить семена, расстелить на поле соломку, а как вылежится — собрать, просушить и мять-ломать. Чайкина настолько сильно старалась, что ей вручили грамоту с подписью самого Сталина.
В последние десять лет перед пенсией женщина работала дояркой, стала ветераном труда и трудового фронта. За добросовестную работу дважды поощрялась путевкой в санаторий в Крым, получала знак «Победитель социалистического соревнования» и награждалась юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году Чайкиной исполнилось 95 лет. Сегодня у нее пятеро детей, 14 внуков, 30 правнуков и девять праправнуков.
Помогала писать письма во время войны
Лариса Каракулова-Шиляева рассказала ВКонтакте историю своей бабушки Марины Жуйковой.
В военные годы женщина работала заведующей Алминской начальной школой и завучем Люкского детского дома. Учила детей грамоте, прививала любовь к труду и родине. После уроков вместе с учениками женщина собирала хлебные колоски, лекарственные травы, золу. С колхозниками косила траву, возила снопы, жала. Также Жуйкова помогала неграмотным писать письма на фронт, а полученные вести зачитывала вслух.
За две недели до окончания боевых действий умер супруг женщины. «Она часто и горько плакала, вспоминая суровые годы войны, тот ужасный день, когда ей вручили похоронку на мужа», — рассказала Караулова-Шиляева. Но героиня сумела пережить эту весть, продолжала работать и одна воспитала пятерых детей.
Жуйкова награждена значком «Отличник народного просвещения», медалями «За доблестный труд в ВОВ» и «Ветеран труда».