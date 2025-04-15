Они ковали Победу: подвигам женщин посвятили онлайн-марафон

В сообществе «ПВО Увинского района» поделились историей Павлы Чайкиной. В 11 лет, после смерти отца в 1941 году, она помогала бабушке управляться с тремя детьми. Девочка работала на свиноферме вместе с мамой. Они вдвоем таскали на коромысле в ведрах картошку из хранилища, мыли ее руками в ледяной воде, сами варили в большом котле на костре, готовили корм и носили свиньям. А еще убирали навоз, вытаскивали его во двор, лечили заболевших животных, выхаживали новорожденных.