Опыты на БАК помогли проверить теории формирования тяжелых частиц антиматерии

Для их проверки ученые вычислили, как много частиц антигипергелия-4 и гипергелия-4 должно возникать при столкновениях ядер свинца в соответствии с предсказаниями SHM и CM, а также — какими массами и другими свойствами должны обладать эти структуры. Результаты этих расчетов ученые сравнили с результатами замеров с ALICE и обнаружили, что теория SHM выдает более точные предсказания, чем ее «конкурент», несмотря на ее простоту.