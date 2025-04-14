На Шолохова в Ростове-на-Дону образовалась пробка

Ростовчанам стоит быть внимательнее на дорогах и заранее продумать свой маршрут. Отметим, что в целом в Ростове-на-Дону пробки есть на улице Вавилова, Беляева, проспекте Ленина и Соколова. Также заторы образовались на улице Красноармейской и Максима Горького.