На Шолохова в Ростове-на-Дону образовалась пробка

В Ростове на проспекте Шолохова образовалась пробка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях вечером, 14 апреля.
По данным «Яндекс. Карт», пробка образовалась на проспекте Шолохова в районе Пригородного автовокзала. Автомобили проезжают с трудом. По словам очевидцев, возможной причиной пробки стало столкновение нескольких автомобилей.
Ростовчанам стоит быть внимательнее на дорогах и заранее продумать свой маршрут. Отметим, что в целом в Ростове-на-Дону пробки есть на улице Вавилова, Беляева, проспекте Ленина и Соколова. Также заторы образовались на улице Красноармейской и Максима Горького.