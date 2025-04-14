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На Шолохова в Ростове-на-Дону образовалась пробка

В Ростове-на-Дону водителей предупредили о заторе на проспекте Шолохова.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на проспекте Шолохова образовалась пробка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях вечером, 14 апреля.

По данным «Яндекс. Карт», пробка образовалась на проспекте Шолохова в районе Пригородного автовокзала. Автомобили проезжают с трудом. По словам очевидцев, возможной причиной пробки стало столкновение нескольких автомобилей.

Ростовчанам стоит быть внимательнее на дорогах и заранее продумать свой маршрут. Отметим, что в целом в Ростове-на-Дону пробки есть на улице Вавилова, Беляева, проспекте Ленина и Соколова. Также заторы образовались на улице Красноармейской и Максима Горького.