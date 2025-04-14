В «Царицыно» откроется выставка к 250-летию основания усадьбы

Выставка организована по принципу дневника: от торжественного въезда в город через четыре Триумфальных арки и народных гуляний на Ходынке в честь мира с Османской империей до вечернего ритуала игры в карты и периода отношений с преданным фаворитом и тайным мужем Григорием Потемкиным. В том году Екатерина II встречалась с послом Турции, провела Губернскую реформу и приобрела имение на юге Подмосковья. Переименовав Черную Грязь в Царицыно, новая владелица озаботилась строительством архитектурного ансамбля, в котором она и архитектор В. И. Баженов намеревались запечатлеть память о триумфальном 1775 годе.