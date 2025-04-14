Восемь новых аттракционов откроются в минских парках Горького и Челюскинцев

Генеральный директор предприятия «Минскзеленстрой» Александр Ермолович на оперативном совещании в Мингорисполкоме рассказал, что за последние два года для столичных парков приобрели 16 новых аттракционов. 8 аттракционов появятся в 2025 — пять из них в парке имени Горького, три в парке имени Челюскинцев. Всего же в парках имени Горького, Челюскинцев, 900-летия Минска, Уго Чавеса расположены 58 аттракционов, которые в 2025 году планируется открыть в конце апреля.