Восемь новых аттракционов откроются в минских парках Горького и Челюскинцев

Генеральный директор предприятия «Минскзеленстрой» Александр Ермолович на оперативном совещании в Мингорисполкоме рассказал, что за последние два года для столичных парков приобрели 16 новых аттракционов. 8 аттракционов появятся в 2025 — пять из них в парке имени Горького, три в парке имени Челюскинцев. Всего же в парках имени Горького, Челюскинцев, 900-летия Минска, Уго Чавеса расположены 58 аттракционов, которые в 2025 году планируется открыть в конце апреля.
В парке имени Горького во всех кассах можно будет купить билеты на любой аттракцион, что поможет сократить очереди. Кроме того, на территории детского парка появятся 39 объектов торговли в едином стиле, будут обустроены 12 дополнительных площадок для выездной торговли во время праздников.
Ранее мы сообщали, что к новому минскому парковому сезону закупили два батутных комплекса, два 5D-кинотеатра, а также аттракцион «Акватика». Все аттракционы после периода консервации прошли межсезонное техобслуживание. Что касается тех аттракционов, которые эксплуатируются более десяти лет (таких около 70%), то они прошли техническое диагностирование (здесь подробнее).
Мы писали, что Герой Беларуси биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, что происходит в ее семье и как она воспитывает детей (здесь подробнее). А дублер первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской врач Анастасия Ленкова хочет провести первую хирургическую операцию в космосе (все подробности здесь).