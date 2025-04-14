Умер Владимир Сомсиков — тренер по спортивной гимнастике в Новосибирске

Владимир Сомсиков оставил яркий след в истории российского спорта. Под его руководством взошла звезда олимпийского чемпиона 1996 года и бронзового призера Олимпиады-2000 Евгения Подгорного. Также тренер внес значительный вклад в подготовку серебряного призера Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Ивана Стретовича.