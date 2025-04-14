Умер Владимир Сомсиков — тренер по спортивной гимнастике в Новосибирске

14 апреля на 84-м году жизни скончался выдающийся тренер, заслуженный тренер России и РСФСР по спортивной гимнастике Владимир Анатольевич Сомсиков.
По информации регионального минспорта, церемония прощания с прославленным наставником состоится 16 апреля с 12:00 до 13:00 в прощальном зале на улице Кропоткина, 112 (корпус 1).
Владимир Сомсиков оставил яркий след в истории российского спорта. Под его руководством взошла звезда олимпийского чемпиона 1996 года и бронзового призера Олимпиады-2000 Евгения Подгорного. Также тренер внес значительный вклад в подготовку серебряного призера Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Ивана Стретовича.
За долгие годы работы Сомсиков воспитал плеяду выдающихся гимнастов, среди которых чемпион РСФСР Александр Тужик, серебряный призер чемпионата СССР Виталий Журавель и победитель молодежного первенства СССР Алексей Потапов. Его профессиональные достижения отмечены государственными наградами, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и диплом Министерства спорта РФ за подготовку сборной к Универсиаде в Белграде.