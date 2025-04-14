Врач успокоила сладкоежек, желающих похудеть к лету

Немного сладкого можно есть при похудении. Так лакомок успокоила врач спортивной медицины и лечебной физической культуры, диетолог и эксперт XFIT Екатерина Стрельникова. По ее словам, тем, кто хочет сбросить вес, при отсутствии противопоказаний не рекомендуется полностью отказываться от сладкого, так как оно поможет избежать срывов во время диеты. Помимо сухофруктов и фруктов, максимально безвредными для здоровья считаются классический зефир и безе.