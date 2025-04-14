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Врач успокоила сладкоежек, желающих похудеть к лету

По словам эксперта, сладкое не помешает сбросить вес. Однако важно количество съеденного.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Девушка в очках держит в руках тарелку с куском торта
Источник: Freepik

Немного сладкого можно есть при похудении. Так лакомок успокоила врач спортивной медицины и лечебной физической культуры, диетолог и эксперт XFIT Екатерина Стрельникова. По ее словам, тем, кто хочет сбросить вес, при отсутствии противопоказаний не рекомендуется полностью отказываться от сладкого, так как оно поможет избежать срывов во время диеты. Помимо сухофруктов и фруктов, максимально безвредными для здоровья считаются классический зефир и безе.

Однако Стрельникова подметила, что любые быстрые углеводы тормозят сброс веса. Чтобы минимизировать негативное воздействие сладкого, его лучше есть до обеда. Дело в том, что в таком случае физическая активность в течение дня позволит сжечь полученные калории.

Ранее врач назвала продукт, снижающий уровень холестерина и способствующий похудению.