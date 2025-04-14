В Крыму рассказали, почему подорожал картофель

Как прокомментировал «Крымской газете» доцент кафедры плодоовощеводства и виноградарства Агротехнологической академии КФУ им. В. И. Вернадского Дмитрий Потанин, в этом году картофеля будет больше, чем в 2024 году.
«Базовый показатель содержания влаги в почве сейчас больше, кроме того, рынок всегда реагирует на рост сельхозпродукции. Уровень рентабельности или выход выручки с единицы площади тоже увеличивается, такие “качели” на овощные культуры всегда работают», — сказал он.
Ежегодные потери урожая картофеля в Крыму составляют около 30%. Засуха прошлого года усугубила ситуацию, приведя к нехватке собственного картофеля. Часть урожая пострадала от высоких температур, а часть завезенного картофеля сгнила из-за амбарной парши.
Кстати, картофель — корнеплод капризный. Для его хранения нужны специфические условия — холодильный комплекс, в котором по низу пропускается воздух, а сверху он забирается. Также поддерживается относительная влажность в камере в пределах 70%, ниже — нежелательно из-за «увяливания» картофеля, а выше — грозит грибной инфекцией.
В свою очередь министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк не связывает высокую стоимость картофеля в регионе с неурожаем. Такая ситуация сейчас наблюдается по всей России.
Он отметил, что Крым потребляет 210 тысяч тонн картофеля, а производит около трети — 70 тысяч тонн. Остальное привозят из других регионов.
«Но аграрии не перестают сажать эту культуру у нас. Будем наблюдать», — добавил глава Минсельхоза.
Издание подчеркнуло, что основными поставщиками в наш регион являются Белгородская, Ростовская, Воронежская области и Республика Беларусь.
Ранее Кратюк на брифинге рассказал, что озимый клин в этом году пострадал меньше всех от погоды: только 2−3%, и это в пределах погрешности. Сейчас есть районы, которые получили осадки больше месячной нормы. Это Симферопольский, Красногвардейский, Бахчисарайский, Нижнегорский и Джанкойский. Худшим по осадкам являлись Ленинский и Черноморский районы. Они в суровой климатической зоне. При этом под пресс мороза попали миндаль, ранние сорта черешни, с которыми мы выходим обычно на рынок, и персик. Меньше всего пострадали яблони и позднецветущие культуры.
Ранее эксперты рассказали, что в конце апреля и начале мая ожидается рост цен на некоторые продукты. Повышение будет связно с праздником Пасхи и «шашлычным сезоном» в начале мая.