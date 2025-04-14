В Крыму рассказали, почему подорожал картофель

Ранее Кратюк на брифинге рассказал, что озимый клин в этом году пострадал меньше всех от погоды: только 2−3%, и это в пределах погрешности. Сейчас есть районы, которые получили осадки больше месячной нормы. Это Симферопольский, Красногвардейский, Бахчисарайский, Нижнегорский и Джанкойский. Худшим по осадкам являлись Ленинский и Черноморский районы. Они в суровой климатической зоне. При этом под пресс мороза попали миндаль, ранние сорта черешни, с которыми мы выходим обычно на рынок, и персик. Меньше всего пострадали яблони и позднецветущие культуры.