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Эрмитаж временно закроет Комендантский подъезд для посетителей

Ограничение будет действовать до 20 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Вход в Эрмитаж через Комендантский подъезд будет недоступен с 15 по 20 апреля. Об этом сообщила пресс-служба музея.

— Комендантский подъезд Главного музейного комплекса закрыт в связи с проведением технических работ, — написали в официальном telegram-канале Эрмитажа.

На этот период все экскурсионные группы, участники детских мероприятий и посетители экспозиции «Бриллиантовая кладовая» смогут войти только через главный вход Зимнего дворца у Иорданской лестницы.

Члены Клуба друзей Эрмитажа и участники проекта JTI смогут воспользоваться альтернативным маршрутом — входом в Малый Эрмитаж со стороны Шуваловского проезда. Чтобы избежать путаницы, музей опубликовал схему всех входов в комплекс.

Ранее «КП-Петербург» писала, что Эрмитаж присоединился к программе «Серебряный возраст». По сертификату доступны Главный музейный комплекс и Главный Штаб, а также Дворец Меншикова и центр «Старая Деревня».