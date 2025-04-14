Курорты Кубани откроются вовремя, но Анапа остается под вопросом

Ожидается, что формат отдыха на побережье в районе Анапы и Темрюка будет согласован между краевыми властями, Минэкономразвития и Роспотребнадзором после получения необходимых данных. При этом, как подчеркнули в правительстве, на этих территориях уже возможно размещение туристов в отелях и пансионатах, ограничений на функционирование коллективных средств размещения нет.