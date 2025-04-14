Курорты Кубани откроются вовремя, но Анапа остается под вопросом

По словам Савельева, туристический сезон в Краснодарском крае стартует в плановом режиме. Однако в отношении Анапы и Темрюкского района окончательное решение примут позже — после получения санитарного заключения Роспотребнадзора о соответствии состояния пляжей санитарным нормам.
«В Крыму, Севастополе и на территории Краснодарского края, за исключением Анапы и Темрюкского района, планируется открытие турсезона в обычном режиме. Сейчас мы ожидаем заключение Роспотребнадзора по пробам песка и морской воды», — отметил вице-премьер.
Ожидается, что формат отдыха на побережье в районе Анапы и Темрюка будет согласован между краевыми властями, Минэкономразвития и Роспотребнадзором после получения необходимых данных. При этом, как подчеркнули в правительстве, на этих территориях уже возможно размещение туристов в отелях и пансионатах, ограничений на функционирование коллективных средств размещения нет.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что официальное заключение по состоянию пляжей Анапы и Темрюкского района еще не готово, сроки его появления также пока не названы. Несмотря на неопределенность, отельеры Анапы начали снижать цены на июнь, чтобы сохранить интерес к курорту и привлечь туристов.
По оценкам экспертов туррынка, это может стать временной антикризисной мерой до прояснения ситуации с пляжами и качеством морской воды.