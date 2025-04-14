В Ростове подозреваемого в покушении на убийство подростка отправили в СИЗО

В Ростове-на-Дону суд принял решение в отношении мужчины, подозреваемого в покушении на убийство подростка. О решении суда сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области 14 апреля.
По ходатайству следователя, подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей. Сейчас уголовное дело продолжает расследоваться. Правоохранительные органы тщательно изучают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый находится в СИЗО, где будет ожидать дальнейшего развития событий.
Напомним, вечером 11 апреля мужчина, находился во дворе многоквартирного дома, расположенного на улице Пацаева. Между ним и подростком произошел конфликт. В какой-то момент мужчина набросился на парня с кулаками. Позже подозреваемого задержали.