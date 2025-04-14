Схему движения на Родионова изменят из-за строительства метро

По словам Дмитрия Мацкевича, ведущего инженера городского ЦОДДа, водителям стоит быть внимательнее при выезде со дворов, так как на ряде участков изменится схема движения. При этом он отметил, что на четырёхполосной дороге серьёзных затруднений для транспорта не ожидается. Также планируется перенести остановки общественного транспорта, чтобы снизить вероятность образования заторов. По заверению специалистов, новая схема позволит сохранить прежний уровень пропускной способности улицы.