Максим Ликсутов: В Москве около 1,5 тысячи заказов выполняют роботы-доставщики

Столица продолжает активно развиваться. Так, Собянин рассказал о том, что существуют различные оценки, согласно которым к 2030 году в городе будет от 100 до 300 тысяч электромобилей. При этом по Москве также будут курсировать многочисленные роботы-доставщики и другой электротранспорт.