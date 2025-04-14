Максим Ликсутов: В Москве около 1,5 тысячи заказов выполняют роботы-доставщики

По его словам, роботы-доставщики могут работать на протяжении восьми часов без остановки благодаря сменной батарее, самостоятельно выстраивать маршрут поездки и обучаться. Кроме того, они распознают пешеходов, машины и разнообразные препятствия с помощью специального лазера, которым роботы «прощупывают» пространство.
— По задаче мэра Москвы Сергея Собянина развиваем в столице новые технологии, которые позволяют повысить комфорт и качество сервиса, предоставляемого горожанам, — передает слова Ликсутова официальный Telegram-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Столица продолжает активно развиваться. Так, Собянин рассказал о том, что существуют различные оценки, согласно которым к 2030 году в городе будет от 100 до 300 тысяч электромобилей. При этом по Москве также будут курсировать многочисленные роботы-доставщики и другой электротранспорт.