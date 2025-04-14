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Куренков заявил об уменьшении количества затопленных из-за паводков домов

Куренков: в этом году количество затопленных из-за паводков домов снизилось.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На сегодняшний день в РФ подтоплен один жилой дом, 88 придомовых участков и 33 объекта транспортной инфраструктуры — это значительно меньше, чем годом ранее, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

«На сегодняшний день на территории Российской Федерации подтоплен один жилой дом, 88 приусадебных участков и 33 объекта транспортной инфраструктуры. Хочу отметить, что эти цифры существенно ниже показателей прошлого года, в том числе благодаря заранее спланированным превентивным мероприятиям», — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.