Куренков заявил об уменьшении количества затопленных из-за паводков домов

«На сегодняшний день на территории Российской Федерации подтоплен один жилой дом, 88 приусадебных участков и 33 объекта транспортной инфраструктуры. Хочу отметить, что эти цифры существенно ниже показателей прошлого года, в том числе благодаря заранее спланированным превентивным мероприятиям», — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.