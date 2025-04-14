В Ростовской области на ЛЭП установят 500 новых изоляторов

В 2025 году энергетики проведут масштабную модернизацию электросетей Ростовской области. На 14 линиях электропередачи планируется установить более 500 современных изоляторов, что значительно повысит надежность энергосистемы региона. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.