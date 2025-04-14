Путин спросил работницу завода в Ленинградской области о ее зарплате

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался у работницы предприятия по производству декоративных бумажно-слоистых пластиков по технологии высокого давления в Ленинградской области об условиях работы и зарплате сотрудников.
«Хотел бы вот что спросить. Вы сказали “за моей спиной оборудование” и так далее. За вашей спиной, вижу, работники, которые трудятся. Я не знаю, можно ли оторвать кого-то хотя бы одного из них от производственного цикла, на одну секундочку чтобы он подошел», — сказал Путин во время совещания с правительством РФ.
Работница предприятия рассказала президенту, что переехала в Россию из Приднестровья и работала в разных сферах. По её словам, на производстве женщину научили всему необходимому. Она предпочла не отвечать на вопрос о зарплате, но рассказала, что условия для работы хорошие, для сотрудников в доступе есть детские сады, школы и магазины.
Управляющий директор предприятия Вадим Осипов рассказал, что средняя заработная плата по компании находится в районе 100 тысяч рублей без учета доходов топ-менеджмента.