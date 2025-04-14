Путин спросил работницу завода в Ленинградской области о ее зарплате

«Хотел бы вот что спросить. Вы сказали “за моей спиной оборудование” и так далее. За вашей спиной, вижу, работники, которые трудятся. Я не знаю, можно ли оторвать кого-то хотя бы одного из них от производственного цикла, на одну секундочку чтобы он подошел», — сказал Путин во время совещания с правительством РФ.