Глава СКР поручил доложить о незаконной реализации земельный участков в Благовещенском районе Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверке по сообщения нарушении прав жителей Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
В социальных сетях появилось видеообращение к главе СКР о возможных незаконных действиях сотрудников администрации Благовещенского района. Сообщается, что земельные участки, которые предназначены для передачи во временное пользование нуждающимся категориям граждан, по факту продаются на рынке.
Следком начал процессуальную проверку. Быстрыкин поручил руководителю регионального отделения ведомства Владимиру Архангельскому доложить о ее ходе и по озвученным в обращении доводам.
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