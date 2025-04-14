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Жители 235 домов уфимского частного сектора лишились света

В Уфе остались без электроэнергии жители 235 частных домов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 апреля, в Демском районе Уфы произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

В результате происшествия без света остались 235 домов частного сектора на улицах Правды, Майкопской, Ильича, Якуба Коласа, Селенгинской, Армянской, Архангельской, Донбасской, а также на переулках Архангельский и Майкопский. Ремонт ведут сотрудники УГЭС.

— Аварийная ситуация находится на контроле, — заверили в УГЗ.

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