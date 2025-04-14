Гендиректора московской стройкомпании в Уфе заключили под стражу за крупное мошенничество

В Уфе арестовали генерального директора московской строительной компании «АльмакорГруп». Его, как сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии, подозревают в мошенничестве при реконструкции аэропортового комплекса в Абзелиловском районе.
Согласно данным следствия, в мае 2022 года фирма подозреваемого заключила государственный контракт стоимостью 6,6 миллиарда рублей на реконструкцию аэропорта Магнитогорска. В качестве аванса предприятие получило более 6,1 миллиарда рублей.
Заказчику были представлены фиктивные акты выполненных работ с завышенными объемами. После неоднократных нарушений контракт был расторгнут, но значительная часть средств к тому времени уже была похищена.
Главе «АльмакорГруп» предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу.
— Оперативное сопровождение осуществляет ФСБ России. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку причастности фигуранта к иным противоправным деяниям и выявление возможных нарушений со стороны должностных лиц органов государственной и муниципальной власти, — сообщает СК.
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