В Таганроге официально завершается отопительный сезон

С 15 апреля подача тепла в жилые дома будет прекращена — среднесуточная температура воздуха достигла установленных нормативов. Переход на летний режим работы будет осуществляться поэтапно. Так, коммунальные службы переведут теплоисточники на летнюю эксплуатацию, начнется подготовка к новому отопительному сезону, будут проведены гидравлические испытания систем, запланирован ремонт тепловых коммуникаций.