В Таганроге официально завершается отопительный сезон

Жителей Таганрога предупредили о завершении отопительного сезона. Об этом на своей странице сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.
С 15 апреля подача тепла в жилые дома будет прекращена — среднесуточная температура воздуха достигла установленных нормативов. Переход на летний режим работы будет осуществляться поэтапно. Так, коммунальные службы переведут теплоисточники на летнюю эксплуатацию, начнется подготовка к новому отопительному сезону, будут проведены гидравлические испытания систем, запланирован ремонт тепловых коммуникаций.
Особое внимание уделят трем проблемным котельным, где в прошедшем сезоне отмечались частые нарушения в работе оборудования. Эти меры позволят минимизировать аварийные ситуации в будущем. Отметим, жителей будут информировать о ходе подготовительных работ.