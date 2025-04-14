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В Таганроге официально завершается отопительный сезон

С 15 апреля в Таганроге официально заканчивается отопительный сезон.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Таганрога предупредили о завершении отопительного сезона. Об этом на своей странице сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.

С 15 апреля подача тепла в жилые дома будет прекращена — среднесуточная температура воздуха достигла установленных нормативов. Переход на летний режим работы будет осуществляться поэтапно. Так, коммунальные службы переведут теплоисточники на летнюю эксплуатацию, начнется подготовка к новому отопительному сезону, будут проведены гидравлические испытания систем, запланирован ремонт тепловых коммуникаций.

Особое внимание уделят трем проблемным котельным, где в прошедшем сезоне отмечались частые нарушения в работе оборудования. Эти меры позволят минимизировать аварийные ситуации в будущем. Отметим, жителей будут информировать о ходе подготовительных работ.