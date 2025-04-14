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Публикацию примерных вариантов тестов для мигрантов хотят отменить

Минобрнауки хочет отменить публикацию примерных вариантов тестов для мигрантов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Минобрнауки РФ хочет отменить публикацию демонстрационных вариантов тестирования для мигрантов на знание русского языка, соответствующий проект опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В абзаце четвертом слова “демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов и банк заданий, в том числе с ответами (для иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента)” исключить», — говорится в документе.

Кроме того, министерство предлагает формировать варианты тестирования учреждениями, проводящими экзамен, с использованием модуля для формирования вариантов контрольных измерительных материалов и банка заданий.

Ранее правительство утвердило перечень государственных учреждений, которые могут проводить экзамены для мигрантов. В список вошли 92 структуры по всей стране.