Публикацию примерных вариантов тестов для мигрантов хотят отменить

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Минобрнауки РФ хочет отменить публикацию демонстрационных вариантов тестирования для мигрантов на знание русского языка, соответствующий проект опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В абзаце четвертом слова “демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов и банк заданий, в том числе с ответами (для иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента)” исключить», — говорится в документе.
Кроме того, министерство предлагает формировать варианты тестирования учреждениями, проводящими экзамен, с использованием модуля для формирования вариантов контрольных измерительных материалов и банка заданий.
Ранее правительство утвердило перечень государственных учреждений, которые могут проводить экзамены для мигрантов. В список вошли 92 структуры по всей стране.