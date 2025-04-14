Прекращена «уголовка» против бывшего главы Минтранса Башкирии, который умер в прошлом месяце

Ленинский районный суд Уфы прекратил уголовное дело против бывшего главы министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова из-за его смерти. При этом, как указано на сайте инстанции, изъятые у него во время обыска 250 тысяч рублей конфисковали в собственность государства по вступлению постановления в силу.
Напомним, этой весной, 7 мая, Александра Клебанова уволили с поста и задержали сотрудники силового ведомства. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. В начале октября он дал признательные показания. В конце прошлого года бывшему министру предъявили окончательные обвинения.
А в конце сентября стало известно о задержании Алана Марзаева. Следственный комитет предъявил обвинение чиновнику. Ему вменяют получение взятки в размере 37 млн рублей. Известно, что Клебанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал изобличающие показания на Марзаева о получении тем взятки.
В начале минувшего марта Александр Клебанов скончался.
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