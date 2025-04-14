Прекращена «уголовка» против бывшего главы Минтранса Башкирии, который умер в прошлом месяце

Ленинский районный суд Уфы прекратил уголовное дело против бывшего главы министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова из-за его смерти. При этом, как указано на сайте инстанции, изъятые у него во время обыска 250 тысяч рублей конфисковали в собственность государства по вступлению постановления в силу.