В Самарской области будет тепло и дождливо

В Самарскую область после незначительного похолодания вернется тепло. Местным жителям рассказали о погоде в предстоящие дни, об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Под влиянием азорского антициклона погода будет сухой, ожидается слабый ветер и повышение температуры. В конце рабочей недели фронтальные разделы северного циклона вызовут небольшие дожди, — отметили синоптики.
Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля в регионе температура воздуха упадет до −3 градусов. Днем 16 и 17 апреля столбик термометра достигнет отметок в +15…+10 градусов. Будет малооблачно, без осадков. Дожди придут в конце недели.