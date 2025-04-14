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В Самарской области будет тепло и дождливо

Жителям Самарской области рассказали о погоде в предстоящие дни.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 36% 753 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

В Самарскую область после незначительного похолодания вернется тепло. Местным жителям рассказали о погоде в предстоящие дни, об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Под влиянием азорского антициклона погода будет сухой, ожидается слабый ветер и повышение температуры. В конце рабочей недели фронтальные разделы северного циклона вызовут небольшие дожди, — отметили синоптики.

Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля в регионе температура воздуха упадет до −3 градусов. Днем 16 и 17 апреля столбик термометра достигнет отметок в +15…+10 градусов. Будет малооблачно, без осадков. Дожди придут в конце недели.