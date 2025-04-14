В Самарской области будет тепло и дождливо

Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля в регионе температура воздуха упадет до −3 градусов. Днем 16 и 17 апреля столбик термометра достигнет отметок в +15…+10 градусов. Будет малооблачно, без осадков. Дожди придут в конце недели.