Власти Калининграда разрешили застройщику вырубить 99 деревьев на ул. Осенней

В апреле 2024 года специализированный застройщик «Шелест» получил разрешение на вырубку 34 деревьев и трёх кустарников на ул. Ломоносова в Калининграде для организации временной подъездной дороги к участку с кадастровым номером 39:15:121034:2893. Указанный земельный участок находится в конце ул. Борзова у зданий ГИБДД и Кадастровой палаты. Эта территория площадью 4,7 тыс. кв. метров была выкуплена ООО «Шелест» из федеральной собственности в июне 2022 года. Она предназначена для многоквартирной жилой застройки до 8 этажей. На участке находилось заброшенное 4-этажное здание казармы. Ранее застройщик получил разрешение вырубить на указанной территории «неперспективную древесно-кустарниковую растительность самосевного происхождения диаметром до 8 см». Компенсационная стоимость тогда также не взималась, озеленение не было предусмотрено. Летом 2022 года заброшенную казарму на ул. Ломоносова выставили на торги.