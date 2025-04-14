Жители двух уфимских МКД в Деме остались без горячей воды

Сегодня, 14 апреля, в Демском районе Уфы случилось аварийное отключение горячего водоснабжения. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
Без горячей воды остались дома № 31 и № 33 на улице Дагестанская. Ремонт проводят сотрудники предприятия «Уфимские инженерные сети».
— Аварийная ситуация находится на контроле, — заверили в УГЗ.
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