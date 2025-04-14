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Жители двух уфимских МКД в Деме остались без горячей воды

В Уфе отключили горячую воду в двух жилых домах на улице Дагестанской.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 апреля, в Демском районе Уфы случилось аварийное отключение горячего водоснабжения. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Без горячей воды остались дома № 31 и № 33 на улице Дагестанская. Ремонт проводят сотрудники предприятия «Уфимские инженерные сети».

— Аварийная ситуация находится на контроле, — заверили в УГЗ.

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