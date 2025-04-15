Врачи в Севастополе спасли новорожденную с редкой патологией

Операцию провел Василий Владиславович Игнатьев, заведующий хирургическим отделением. По его словам, подобные операции проводятся нечасто, но у него есть опыт их выполнения. Благодаря слаженной работе команды специалистов удалось успешно провести операцию по устранению атрезии — врожденного отсутствия естественных отверстий в организме. После этого ребенок находился под наблюдением в отделении реанимации в течение 12 дней.