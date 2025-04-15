Врачи в Севастополе спасли новорожденную с редкой патологией

В городской больнице № 5 города Севастополя врачи успешно провели операцию по спасению новорожденной девочки с редкой патологией. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев, у малышки отсутствовали естественные отверстия и каналы в организме.
Врачи успешно провели операцию новорожденной, у которой еще до рождения была обнаружена патология, не совместимая с жизнью. Обследование и операция были проведены сразу после появления ребенка на свет.
Операцию провел Василий Владиславович Игнатьев, заведующий хирургическим отделением. По его словам, подобные операции проводятся нечасто, но у него есть опыт их выполнения. Благодаря слаженной работе команды специалистов удалось успешно провести операцию по устранению атрезии — врожденного отсутствия естественных отверстий в организме. После этого ребенок находился под наблюдением в отделении реанимации в течение 12 дней.