Состоялась премьера сериала «Разящий луч» о борьбе КГБ и ЦРУ

Окончательно обезоруживающим все это делает исполнитель главной роли Колесников — тот самый Сашка из «Движения вверх», за себя и которого мы вот уже как восемь лет преодолеваем если не все, то многое. Актер, ставший невольным заложником, кажется, самого знаменитого мема в истории российского кино, много и хорошо снимался на протяжении всего этого периода, но прежде это по большей степени были амплуа сугубо серьезные и драматические (как его перевоплощение в Николая I в «Союзе спасения»). После «Луча», есть надежда, продюсеры станут чаще приглашать Колесникова не на роли вдумчивых героев с грустным взглядом, но харизматичных юморных хулиганов, не без греха, однако с добрым сердцем, — в которых будет чувствоваться жизнь и которых даже при большом желании не получится назвать «картонными». Благо и среди исторических персонажей таких более чем достаточно.