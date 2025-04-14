Жителя Горячего Ключа будут судить за неудачную шутку с отравлением шести человек. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Кубань.
Согласно опубликованной информации, шестеро рабочих обратились за экстренной медицинской помощью после утреннего чаепития — у всех резко подскочило давление, появились слабость и сильное головокружение. Самый тяжелый случай — один из мужчин не мог даже самостоятельно передвигаться. Врачи, обследовав пострадавших, установили наркотическое отравление. Расследование показало, что источником проблем стали домашние кексы.
Как выяснилось один из молодых сотрудников принес самодельную выпечку. В тесто он добавил растительный наркотик, собранную на берегу реки. По словам «кондитера», это была «безобидная шутка». На допросе молодой человек полностью признал свою вину.
После тщательной проверки возбуждено уголовное дело. Медики отмечают, что подобные розыгрыши могут привести к самым тяжелым последствиям — отравление наркотическими веществами требует серьезного лечения и может иметь долгосрочные последствия для здоровья.