Рыбных мест на Дону становится всё больше

Проект пилотный, но организаторы планируют выпуск мальков в водоёмы бассейна Дона сделать ежегодной традицией. В Ростовской области на формирование рыбных запасов негативно влияет снижение стока реки Дон и изменения климата, которые приводят к зарастанию водоёмов. Чтобы решить проблему, нужно выпускать в реку 5 млн единиц молоди белого амура в год.