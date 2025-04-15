Рыбных мест на Дону становится всё больше

В Ростовской области в воды Веселовского водохранилища выпустили почти 2,4 тысячи особей молоди белого амура. Этот вид рыбы выбрали не случайно.
Специалисты называют белого амура «рыбой-мелиоратором» — за способность эффективно контролировать рост водорослей. Пополнение водоёма стало возможным благодаря поддержке неравнодушных дончан и экологических организаций региона.
Инициаторами акции выступили межрегиональная Азово-Черноморская ассоциация рыболовов совместно с Русским географическим обществом, представителями Росрыболовства, АЗНИИРХ, «Живой природы степи» и другими организациями. Инициативу поддержало минприроды Ростовской области.
«Это станет важным фактором в поддержании экологического баланса в водохранилище, — пояснила заместитель министра природных ресурсов и экологии Дона Алла Кушнарёва. — И, в свою очередь, позволит увеличить запасы рыбы в водоёме».
Средства на приобретение белого амура собрали во время благотворительного экологического спектакля «Доктор Стокман» в мае прошлого года.
Проект пилотный, но организаторы планируют выпуск мальков в водоёмы бассейна Дона сделать ежегодной традицией. В Ростовской области на формирование рыбных запасов негативно влияет снижение стока реки Дон и изменения климата, которые приводят к зарастанию водоёмов. Чтобы решить проблему, нужно выпускать в реку 5 млн единиц молоди белого амура в год.
Подобных акций в донском регионе немало. Охотпользователи и неравнодушные жители разводят и выпускают в природную среду обитания не только мальков рыб, но и птиц, и зверей.
В регионе есть дирекция особо охраняемых природных территорий. Ежегодно в рамках государственного задания выпускаются олени, лани из полувольных условий в среду обитания.