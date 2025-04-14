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В Белорецке женщина из-за злоупотребления спиртным перестала заниматься домашними делами, и за это муж разбил ей голову

Белоречанин разбил голову жене из-за ее пристрастия к алкоголю.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 13 апреля, в башкирском городе Белорецке мужчина жестоко избил супругу. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, между парой возник конфликт из-за злоупотребления женщиной алкоголем. Мужчина пояснил следствию, что его жена давно не занимается домашними делами из-за пагубной привычки, что регулярно приводило к ссорам. В очередной раз словесная перепалка переросла в рукоприкладство.

В итоге 42-летнюю женщину доставили в больницу с множеством ушибов головы, потребовалась госпитализация. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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