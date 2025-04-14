В Белорецке женщина из-за злоупотребления спиртным перестала заниматься домашними делами, и за это муж разбил ей голову

По данным ведомства, между парой возник конфликт из-за злоупотребления женщиной алкоголем. Мужчина пояснил следствию, что его жена давно не занимается домашними делами из-за пагубной привычки, что регулярно приводило к ссорам. В очередной раз словесная перепалка переросла в рукоприкладство.