В Красноярском крае мать убила своих троих детей

Мать четверых детей из Канска по неизвестной причине взяла топор и зарубила своих троих детей. Четвертому удалось спастись, потому что он в это время гостил у дедушки с бабушкой. Туда же, к своим родителям, после расправы над детьми отправилась и сама женщина. Она рассказала им о содеянном, после чего дедушка побежал в их квартиру, где обнаружил трупы. Возбуждено уголовное дело.