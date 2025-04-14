Пастеризованное молоко стало обходится жителям Башкирии более чем на 4% дороже

Средняя цена литра пастеризованного молока жирностью 2,5−3% в Башкирии в марте составила 88,21 рубля, что на 3,49 рубля дороже февральских показателей. Об этом сообщает Башстат.
Наибольший рост цен зафиксирован в Сибае (+4,37 рубля) и Стерлитамаке (+4,17 рубля), где литр молока теперь стоит 83,84 и 84 рубля соответственно. В Уфе продукт подорожал на 3,55 рубля, достигнув 91,35 рубля за литр — это самая высокая цена в регионе.
При этом самым доступным молоко осталось в Нефтекамске — 79,08 рубля за литр, что всего на 0,36 рубля больше февральской цены.
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