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Почти 42 тысячи дефектов обнаружили на башкирских дорогах

На дорогах Башкирии зафиксировали 41 440 дефектов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 апреля, на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова сообщила, что в регионе завершилось проверка автомобильных дорог регионального и местного значения. По данным ведомства, было обследовано 15 113 километров покрытия, что составляет 79% от всей дорожной сети. В ходе инспекции зафиксировали 41 440 дефектов, из которых к настоящему моменту устранили 14 827.

По словам чиновницы, все выявленные повреждения вносятся в единую цифровую систему контроля, что позволяет эффективно отслеживать процесс их устранения. Работы по ремонту дорожного покрытия организованы во всех городах и районах республики.

Особое внимание уделяется федеральным трассам. По информации начальника Федерального управления автомобильных дорог «Приуралье» Дениса Абрамова, на магистралях М-7 «Волга», Р-240 Уфа-Оренбург и Западном обходе Уфы уже отремонтировано 8 144 квадратных метров дорог. Осталось отремонтировать еще 2 200 «квадратов» поврежденного покрытия.

Для оперативного устранения дефектов задействованы 14 специализированных бригад, 29 единиц дорожной техники. В настоящее время функционируют два асфальтобетонных завода, а третий, расположенный на трассе М-5 «Урал», планируют ввести в эксплуатацию 20 апреля.

Параллельно с ремонтными работами продолжаются мероприятия по благоустройству придорожных территорий, включая очистку от мусора и обновление дорожной разметки.

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул важность своевременного проведения ямочного ремонта, отметив, что без оперативного вмешательства небольшие повреждения быстро превращаются в серьезную проблему. Руководитель региона усилить контроль за качеством и сроками выполнения дорожных работ.

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