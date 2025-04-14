Почти 42 тысячи дефектов обнаружили на башкирских дорогах

Сегодня, 14 апреля, на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова сообщила, что в регионе завершилось проверка автомобильных дорог регионального и местного значения. По данным ведомства, было обследовано 15 113 километров покрытия, что составляет 79% от всей дорожной сети. В ходе инспекции зафиксировали 41 440 дефектов, из которых к настоящему моменту устранили 14 827.